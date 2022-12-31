رفع أسعار الديزل 19% في السعودية

الوكيل الإخباري - أعلنت أرامكو السعودية رفع سعر الديزل محليًا بـ 19% ليصل السعر إلى 0.75 ريال للتر مرتفعًا من 0.63 ريالًا سعودياً.

اضافة اعلان



وعالميًا أنهى النفط الخام القياسي برنت العام مرتفعًا عند 86 دولار للبرميل، بفضل سياسات أوبك الرامية لتخفيض الإنتاج والحفاظ على أسعار النفط عالميًا مستقرة.



وارتفع سعر النفط خلال عام 2023 بنسبة 10% فقط، وسجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 134.9 دولار للبرميل، ولكنه سرعان ما انخفض مع ضعف الطلب عالميًا ومخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، واستمرار إغلاقات الصين التي خففتها بنهاية العام 2022. ( investing )





