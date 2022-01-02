رفع الضريبة على "الهايبرد" يدخل حيز التنفيذ .. والتجار: نتوقع ركودا طويلا

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي إن قرار رفع الضريبة الخاصة على مركبات "الهايبرد" بنسبة 10% عما كانت عليه العام الماضي، دخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.



وبين الجبالي لـ "الوكيل الاخباري" أن رفع الضريبة بهذه النسبة جاء في الحد الأعلى، منوها إلى أسعار المركبات سيزيد من 1500 - 3000 دينار.



وأوضح أن التجار في القطاع سوف يتضررون بشكل كبير من ذلك، متوقعاً أن يحدث ركود طويل لأمد غير واضح على حركة الشراء.

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وأشار الجبالي إلى أنه رغم المطالبات العديدة للحكومة بتجميد قرار رفع الضريبة الخاصة إلا أنه لم يتم ذلك.



وقضى القرار بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35% في 2019، ثم 40% في 2020، و45% في 2021، ولتصبح 55% في 2022.





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