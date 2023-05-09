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الثلاثاء، 09-05-2023 09:30 ص

رفع الفائدة لـ 10 مرات في الولايات المتحدة يقلل الطلب على التمويل

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الوكيل الإخباري  - أظهر مسح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي صدرت اليوم الثلاثاء أن البنوك الأمريكية شددت معايير الائتمان خلال الأشهر الأولى من العام وشهدت ضعفا في الطلب على القروض من الشركات والمستهلكين، في أحدث مؤشر على أن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بدأ يؤثر على قطاع التمويل.

وأظهر المسح، الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي كل 3 أشهر أن 46 % من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسية من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة مقارنة مع 44.8 % في المسح السابق الذي جرى في يناير.

وقال 46.7 % من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8 % في المسح الأخير.

وأفادت البنوك بأن طلب الشركات من جميع الأحجام على الائتمان أصبح أقل مما كان عليه قبل 3 أشهر.

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وبالنسبة للمستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي.

 

وأظهرت بنوك استعدادا أقل لتقديم قروض للمستهلكين تُسدد على أقساط. ( الاقتصادية )

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