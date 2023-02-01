رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس في الولايات المتحدة

الوكيل الاخباري - رفع المصرف المركزي الأميركي، الأربعاء، معدّل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، في زيادة هي الثامنة على التوالي في غضون عام لكنّها أقلّ حدّة من سابقتها، متوقّعاً في الوقت نفسه زيادات إضافية مستقبلاً.



و أشار إلى أنّ "التضخّم تباطأ قليلاً لكنّه لايزال مرتفعاً" .

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وقالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إنّ "المؤشّرات الأخيرة تظهر نمواً معتدلاً في الإنفاق والإنتاج".



وبذلك بات معدّل الفائدة يتراوح بين 4,50 و4,75%.