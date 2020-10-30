الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ، الدكتور معن القطامين على رفع مخصصات سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي ليصبح (100) مليون بدلاً من (85) مليون دينار، أي بزيادة مقدارها (15) مليون دينار.

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ويأتي ذلك ، لمساعدة متقاعدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم من التكيف مع الظروف الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، وفق ما نُشر على صفحة المؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".



وأكد الوزير القطامين أن زيادة مخصصات سلف متقاعدي الضمان (15) مليون دينار جاء لغايات تعزيز القدرات المالية للمتقاعدين خصوصاً في ضوء التداعيات المرتبطة بجائحة كورونا، وتمكينهم أيضاً من تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، الاستهلاكية منها والاستثمارية.



بدوره أكد مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة أن الأولوية في صرف سلف المتقاعدين ستكون للمتقاعدين الذين يتقدموا بطلب السلفة للمرة الأولى ، وفقا لأسس جديدة سيعلن عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن المتقاعد بإمكانه التقدم بطلب الحصول على السلفة من خلال الاتصال على مركز الاتصال الموحد (117117).



ولفت الرحاحلة إلى أن المؤسسة قامت سابقاً برفع سقف السلف الممنوحة لغايات شراء السنوات أو إعادة تعويض الدفعة الواحدة لتصبح بواقع (15) ضعف الراتب التقاعدي وبما لا يزيد عن (15) الف دينار.



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