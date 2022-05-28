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السبت، 28-05-2022 12:22 م

روسيا : إنتاج البلاد من الحبوب سيبلغ 130 مليون طن في 2022

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الوكيل الاخباري- قال وزير الزراعة الروسي إن روسيا، إحدى أكبر مصدري القمح في العالم، ستتيح 50 مليون طن من الحبوب للتصدير في موسم التصدير الجديد من بين يونيو ويوليو، ارتفاعا من أكثر من 37 مليون طن في الموسم الحالي.

تتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط وأفريقيا بالقمح. وتواصل التصدير على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية على موسكو بشأن ما تسميه روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق في مايو إن من المتوقع أن تحصد روسيا 130 مليون طن من الحبوب في عام 2022، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح.

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