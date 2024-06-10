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الإثنين، 10-06-2024 01:00 م

روسيا.. ارتفاع الإيرادات يخفض عجز الميزانية

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الوكيل الاخباري-  أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام بلغ 983 مليار روبل.اضافة اعلان


ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن عجز الميزانية الروسية (983 مليار روبل) شكل 0.5% من حجم الناتج الإجمالي للبلاد.

وبذلك يكون عجز الميزانية الروسية قد انخفض في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حينها كان العجز عند ثلاثة تريليونات روبل (1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المؤشر انخفض في ظل نمو الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

 




 

 


 

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