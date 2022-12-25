روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف إن بلاده تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي وأن موسكو بالفعل وجدت تلك الأسواق ولعل أبرزها الهند والصين.



وأشار سيلوانوف إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن هيمنة الدولار.



وأكد أن بلاده لن تقبل بفرض سقف لأسعار الطاقة وأنها ستمتنع عن توريدها النفط والغاز لأي دولة تطبق هذا السقف وحذر من أن بلاده ستخفض انتاج النفط من 5 إلى 7% كمرحلة أولى ردًا على سقف الأسعار.

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ولفت أنطون سيلوانوف إلى اتجاه موسكو لتعزيز الانتقال إلى تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية، في إشارة إلى نهاية عصر البترودولار وهيمنة الدولار على المعاملات التجارية ومبيعات النفط. ( investing )

