الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

 
الأحد، 25-12-2022 12:39 م

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

RussiaEUoilembargo_800x533_L_1653899570


الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف إن بلاده تتوسع في البحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي وأن موسكو بالفعل وجدت تلك الأسواق ولعل أبرزها الهند والصين.

وأشار سيلوانوف إلى أن بلده ستوسع الاتفاقات التجارية مع الشركاء الأصدقاء بالعملات الوطنية على غرار الين والروبية بعيدًا عن هيمنة الدولار.

وأكد أن بلاده لن تقبل بفرض سقف لأسعار الطاقة وأنها ستمتنع عن توريدها النفط والغاز لأي دولة تطبق هذا السقف وحذر من أن بلاده ستخفض انتاج النفط من 5 إلى 7% كمرحلة أولى ردًا على سقف الأسعار.

اضافة اعلان


ولفت أنطون سيلوانوف إلى اتجاه موسكو لتعزيز الانتقال إلى تسوية المعاملات التجارية بالعملات الوطنية، في إشارة إلى نهاية عصر البترودولار وهيمنة الدولار على المعاملات التجارية ومبيعات النفط. ( investing

إقرأ ايضا
0L5A1485 - Copy

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

3

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

63a7a01b4c59b70d1f466875

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

تتتتت

البنك الدولي: 222 مليون شخص بالعالم سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2023

قققققق

رغم العقوبات.. روسيا تشحن الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا

shutterstock_612436544

قطر تعتزم إطلاق صندوق مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية

أخبار متعلقة
44

الصين تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

2068996-2136946605

العالم استهلك 8 مليار طن من الفحم العام الجاري

ذهب

الذهب يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية

63886c86423604190017d0ec

سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

6387276ec11c7

الدولار يتجه لأكبر خسارة شهرية منذ 2010

elaosboa63549

لهذه الأسباب الدولار يكتسح عملات العالم