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الإثنين، 05-07-2021 01:44 م

روسيا: العمل سيستمر لتحقيق توافق في أوبك+ حول اتفاقية الإنتاج

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن العمل سيستمر بعد يوليو، لتحقيق التوافق في "أوبك+"، حول مصير اتفاقية الإنتاج، وسيتواصل حتى يتم تحقيق التوافق.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول التناقضات في مفاوضات التحالف بشأن الاتفاق المستقبلي وإمكانية الاتصالات على أعلى مستوى لحلها، "سأترك هذا بدون تعليق. العمل مستمر في هذا المجال، وبالطبع لا يمكن الحديث وكشف على الملأ علنا، كيفية تنفيذ هذا العمل".

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وعندما سئل بيسكوف عن المدة التي يمكن أن يستغرقها هذا العمل وما إذا كان لدى الدول أي موعد نهائي له، أجاب، "حتى يتم التوصل إلى توافق في الآراء".

 

وتعقد دول "أوبك+" اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات حول المعايير الإضافية لاتفاقية الحد من إنتاج النفط. ولم تسفر اجتماعات التحالف في 1 و 2 يوليو عن نتائج بسبب موقف الإمارات بشأن شروط تمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 من نهاية أبريل. حيث تعارض أبوظبي اتخاذ القرار الآن، قبل 10 أشهر من الموعد النهائي الرسمي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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