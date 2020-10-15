الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

التنمية تستقبل مراجعيها اعتبارا من الاحد المقبل

لجنة الأوبئة تحذر الأردنيين

تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مستشفى جرش

الكشف عن تفاصيل فيديو أثار الجدل بين الأردنيين

توضيح هام من وزارة التربيــة إلى طلبة المدارس

إغلاق عيادات الاختصاص بمستشفى الزرقاء بسبب كورونا

ضبط 2500 كمامة مخالفة في عمان

آليــة حكومية لضمان جودة زيت الزيتون

الخصاونة يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

استقبال 2181 طلبا لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول




الخميس، 15-10-2020 02:02 م

اعتبارا من مطلع العام القادم

روسيا .. الغاء الإعفاء من رسوم التصدير لأنواع من النفط

نفط
النفط


الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يقضي بإلغاء الإعفاء من رسوم التصدير لأنواع محددة من النفط، وذلك اعتبارا من مطلع العام القادم، ونشرت الوثيقة اليوم الخميس.

اضافة اعلان
 

وستحقق الخطوة الجديدة إيرادات إضافية للميزانية في العام القادم تقدر بـ 37.4 مليار روبل، وفي العام 2022 نحو 25 مليار روبل، أما في العام 2023 ستحقق إيرادات إضافية 11.5 مليار روبل.

وتم إدخال التعديلات على قانون التعريفات الجمركية من أجل تحسين الحوافز الضريبة المقدمة لصناعة النفط، والحفاظ على ربحية تطوير حقول النفط ذات الصلة.


وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2021، وليس قبل 30 يوما من نشره بشكل رسمي.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
ELtDdZ9AYQGFDmETt0f3sG2pU3LHKAcXonwx9WVB

بورصة عمان تغلق تداولاتها بـ 5 ملايين دينار

دولار

استمرار ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

_114919280_topclock-nc

الاوروبيون يجتمعون لبحث ملف بريكست

20201015101331411

النفط يهبط مع تهديد ارتفاع إصابات كورونا

1046

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

Atalayar_Coronavirus Marruecos

المغرب يتوقع نمو الاقتصاد 4.8% خلال العام 2021

أخبار متعلقة
640

العراق يحدد سعرا مقترحا للنفط لمسودة ميزانية 2021

ريال

هبوط قياسي جديد للريال الإيراني مقابل الدولار

نفط

تراجع أسعار النفط عالميا

وك

أوبك : الطلب على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم

النفط

النفط يصعد مع وصول إعصار قوي إلى الولايات المتحدة

غ

النفط يتراجع بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية