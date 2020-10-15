روسيا .. الغاء الإعفاء من رسوم التصدير لأنواع من النفط

الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يقضي بإلغاء الإعفاء من رسوم التصدير لأنواع محددة من النفط، وذلك اعتبارا من مطلع العام القادم، ونشرت الوثيقة اليوم الخميس.

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وستحقق الخطوة الجديدة إيرادات إضافية للميزانية في العام القادم تقدر بـ 37.4 مليار روبل، وفي العام 2022 نحو 25 مليار روبل، أما في العام 2023 ستحقق إيرادات إضافية 11.5 مليار روبل.





وتم إدخال التعديلات على قانون التعريفات الجمركية من أجل تحسين الحوافز الضريبة المقدمة لصناعة النفط، والحفاظ على ربحية تطوير حقول النفط ذات الصلة.





وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2021، وليس قبل 30 يوما من نشره بشكل رسمي.

المصدر : روسيا اليوم

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