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الثلاثاء، 29-11-2022 01:23 م

روسيا تبحث إطلاق "اتحاد الغاز" مع كازاخستان وأوزبكستان

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الوكيل الإخباري - تبحث روسيا إمكانية إطلاق اتحاد غاز مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة، من بينهم الصين، بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح مثل هذه الفكرة في اجتماع مع توكاييف، الاثنين الماضي، إلا أنه لم يقدم هو الآخر أي تفاصيل.


وبينما تمثل روسيا مصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي، فإن إنتاج أوزبكستان وكازاخستان يعادل تقريبا استهلاكهما. ( سكاي نيوز )


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