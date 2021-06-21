روسيا تتحدث عن أخطر استراتيجية للادخار

الوكيل الإخباري- قدمت رئيس المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، خلال مقابلة تلفزيونية، نصائح في مجال ادخار الأموال، كذلك تحدثت عن أخطر استراتيجية للادخار.



وقالت نابيؤلينا، إن أخطر استراتيجية للادخار هي الاستثمار في العملات الرقمية بسبب سعرها المتقلب، حيث يمكن للمستثمر أن يتكبد خسائر فادحة.

اضافة اعلان



وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، قدمت نابيؤلينا نصيحة للادخار، وقالت "في البداية يجب أن ندرك أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف، وأن ندرك أن الزيادة مؤقتة، ومن ناحية آخرى سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة وكذلك زيادة أسعار الفائدة على الودائع (المصرفية)، علما أن الودائع تعد من أفضل استراتيجيات الادخار".



وأشارت إلى أن الكثيرين اتجهوا إلى سوق الأسهم حيث تكون الربحية فيها أعلى، بالمقابل تكون المخاطر فيها عالية جدا، لذلك يجب على المستثمرون دراسة الوضع في سوق الأسهم بشكل جيد.

المصدر: روسيا اليوم