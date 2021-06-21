الإثنين 21-06-2021
الوكيل الاخباري

تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بمعدل يتجاوز الـ 50 % خلال 5 شهور

التربية لـ الوكيل: خدمة إلكترونية جديدة خاصة بطلبة التوجيهي

وفاة عاملين إثر حريق ' محل قهوة ' بالبلقاء

أسعار الذهب الاثنين 21/6/2021

الصحة تدعو مرشحين لاستكمال إجراءات التعيين.. 'أسماء'

وفيات الاثنين 21/6/2021

استكمالاً لسلسلة زياراته الميدانية.. الخصاونة يزور مأدبا اليوم

انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة إلى 6633 حالة

ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات 29.7%

الأمانة تطرح عطاء صيانة عبارة سقف السيل

الإثنين، 21-06-2021 10:32 ص

روسيا تتحدث عن أخطر استراتيجية للادخار

60d0383b4236041e253dbdfb


الوكيل الإخباري- قدمت رئيس المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا، خلال مقابلة تلفزيونية، نصائح في مجال ادخار الأموال، كذلك تحدثت عن أخطر استراتيجية للادخار.

وقالت نابيؤلينا، إن أخطر استراتيجية للادخار هي الاستثمار في العملات الرقمية بسبب سعرها المتقلب، حيث يمكن للمستثمر أن يتكبد خسائر فادحة.

اضافة اعلان


وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم، قدمت نابيؤلينا نصيحة للادخار، وقالت "في البداية يجب أن ندرك أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف، وأن ندرك أن الزيادة مؤقتة، ومن ناحية آخرى سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة وكذلك زيادة أسعار الفائدة على الودائع (المصرفية)، علما أن الودائع تعد من أفضل استراتيجيات الادخار".


وأشارت إلى أن الكثيرين اتجهوا إلى سوق الأسهم حيث تكون الربحية فيها أعلى، بالمقابل تكون المخاطر فيها عالية جدا، لذلك يجب على المستثمرون دراسة الوضع في سوق الأسهم بشكل جيد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ok-scaled

ارتفاع أسعار النفط عالميا

8956504405623141

الاتحاد الأوروبي يحذر من الانهيار المالي للبنان

ذهب

أسعار الذهب الاثنين 21/6/2021

main_image5e6d0f325cb9e

ارتفاع تحصيلات ضريبة المبيعات 29.7%

13489547771610113777

واردات الصين من النفط السعودي تهوي 21% في مايو

20-9

دول غرب إفريقيا تتبنى خارطة لطرح عملة موحدة في ‭2027‬

أخبار متعلقة
5e43f0a342360426cf29fd8c

روسيا: الاقتصاد الوطني تعافى من أزمة كورونا

9847cfcd-5ace-4fc6-b9c9-3c46f09353d7_16x9_1200x676

أكثر من 1000 مصنع يحقق الأمن الغذائي في السعودية

البيتكوين-ومخاطره

مخاطر الاستثمار في عملة البيتكوين