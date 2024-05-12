روسيا تتقدم مصدري القمح إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي وارداتها

الوكيل الإخباري- كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغت 7.150 مليار دولار خلال العام الماضي 2023.



وأشار المركز في بيان على "فيسبوك" إلى أن موسكو أصبحت أكبر مورد للقمح لمصر بنسبة 80% من إجمالي الواردات المصرية خلال العام الماضي.



ويشهد التعاون والتبادل التجاري بين روسيا ومصر نموًا كبيرًا، ليؤكد قوة العلاقة بين البلدين على كافة الأصعدة.



وفي بداية مايو الجاري اعتبر وزير المالية المصري محمد معيط أن مجموعة "بريكس" ستصبح في نهاية المطاف على قدم المساواة مع مجموعة "العشرين"، مؤكدًا اهتمام بلاده باستخدام العملتين الروسية والصينية في تعاملاتها.

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