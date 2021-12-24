روسيا تتوقع ارتفاع أسعار الغاز في 2022

الوكيل الاخباري - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قوله اليوم الجمعة، إنه يتوقع أسعار غاز مرتفعة نسبيا في العام المقبل.

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وتعتمد أوروبا على روسيا لتوفير نحو 35% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي ارتفع سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق في السوق الفورية هذا الشتاء.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس الخميس، إن "من غير المنصف" اتهام روسيا بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية في أوروبا، في ظل تلبية شركة غازبروم الروسية كافة التزاماتها.

"غازبروم" كان عليها تلبية جميع التزاماتها بموجب الاتفاقيات طويلة الأمد قبل التوريد للأسواق الفورية.



وأضاف أن البلدان التي أبرمت عقودا طويلة المدى، مثل ألمانيا، لديها الآن أسعار أقل بكثير ويمكنها أن تعيد بيع الغاز لجيرانها وتحقيق ربح.



وذكر بوتين أن أوروبا خلقت أزمة الغاز بنفسها، وعليها أن تحلها بنفسها، مضيفا أنه يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب، يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.



من ناحية أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا تعتقد أنه من غير المرجح أن تتغير أسعار النفط كثيرا العام المقبل مع تعافي الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية 2022.



وقال نوفاك للتلفزيون الرسمي إن موسكو تعتزم إنتاج ما بين 540 و550 مليون طن من النفط العام المقبل.

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