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الجمعة، 09-10-2020 03:57 م

روسيا تثابر على تكديس الذهب والنقد الأجنبي

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الوكيل الاخباري-تواصل روسيا على تعزيز حيازاتها من الذهب والعملات الأجنبية، والتي وصلت في مطلع الشهر الجاري إلى 585.8 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركزي الروسي.

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ووفقا للبيانات فقد بلغت الاحتياطيات بتاريخ 2 أكتوبر الجاري 585.8 مليار دولار بعدما كانت في 25 سبتمبر الماضي عند 580.7 مليار دولار،.


ويعني ذلك أن الاحتياطيات صعدت بنحو 5.1 مليار دولار أو بنسبة 0.9% في أسبوع.

 


وقال البنك المركزي الروسي، إن النمو كان مدفوعا بـ"إعادة تقييم إيجابية لسعر الصرف وارتفاع أسعار الذهب".


كذلك أظهرت البيانات إلى أن الاحتياطيات نمت منذ مطلع العام الجاري بواقع 31.4 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات قد زادت العام الماضي بنسبة 18.4% مقارنة بالعام الذي قبله (2018).


وفي أغسطس الماضي سجلت الاحتياطيات أعلى مستوى على الإطلاق، حينها صعدت إلى 600 مليار دولار، وجاء ذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذا آمنا، بسبب أزمة كورونا.


واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.


المصدر: روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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