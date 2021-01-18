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الإثنين، 18-01-2021 01:45 م

روسيا تحافظ على صادرات الحبوب عند مستويات مرتفعة بالرغم من كورونا

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الوكيل الاخباري - ارتفعت صادرات القمح من روسيا في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من 2020 بنسبة 15.2% مقارنة بنفس الفترة من 2019، وبلغت 33.6 مليون طن، وفقا لبيانات روسية رسمية.

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وتتماشى هذه النتائج مع توقعات الخبراء ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقع الخبراء أن تتراوح الصادرات في الموسم الزراعي 2019 - 2020 ما بين 32 و42 مليون طن.


وفي الموسم الزراعي السابق 2018 - 2019، صدرت روسيا 35.2 مليون طن من القمح إلى السوق العالمية، بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 40.449 مليون طن في الموسم الذي قبله.


وفي ديسمبر الماضي، فرضت الحكومة الروسية حصص تصدير لصادرات الحبوب من روسيا للفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو 2021، كذلك فرضت رسوما جمركية على صادرات القمح لتحقيق استقرار في أسعار الطحين والخبز.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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