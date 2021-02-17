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الأربعاء، 17-02-2021 11:22 ص

بعيدا عن صادرات المواد الخام..

روسيا تحقق رقما قياسيا في التصدير لعام 2020

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز التصدير الروسي (REC) أن قيمة الصادرات من روسيا إلى الخارج غير المتعلقة بالمواد الخام في عام 2020 بلغت 161.3 مليار دولار.

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ووصف مصدر في مركز التصدير لـ"سبوتنيك"، الرقم "بالقياسي"، مؤكدا أنه ثالث رقم قياسي يتم تسجيله بحجم الصادرات الروسية.


وأشارت فيرونيكا نيكيشينا، المديرة العامة للمركز الاقتصادي الإقليمي، إلى أن الرقم في عام 2018 كان 154.3 مليار دولار، وفي عام 2019 - 155.1 مليار دولار.


وأضافت "الآن وضعنا خط أساس طموح لمزيد من العمل لتحقيق مؤشرات المشروع الوطني".


يتكون الجزء الرئيسي من الصادرات غير المتعلقة بالمواد الخام، من المنتجات المعدنية (20.8 في المائة) والهندسة الميكانيكية (17.7 في المائة) والمواد الغذائية (17.3 في المائة) والمنتجات الكيميائية (16 في المائة).


في استيراد المنتجات الزراعية الصناعية، أظهر مصدرو القمح أكبر نمو (زادت الإمدادات بأكثر من 1.8 مليار دولار) وزيت عباد الشمس (زادت المبيعات بأكثر من 600 مليون دولار).

 

حصد المزارعون محصول الحبوب الثاني في التاريخ، وبسبب الوباء والعديد من عمليات الإغلاق وإجراءات الحجر الصحي ، تفاقمت مشكلة الإمدادات الغذائية.

 

وكان قطاع النمو الرئيسي الآخر هو تصدير البولي إيثيلين  والذي أظهر زيادة مقارنة بعام 2019 بمقدار 449 مليون دولار.

 

كما أدى الوباء إلى زيادة الطلب على الأدوية والحاويات الورقية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف ومعدات الحماية والمعدات الطبية - وكان لدى الشركات المصنعة الروسية ما تقدمه للمشترين الأجانب دون الإضرار بالسوق المحلي.


تم تصدير معظم السلع إلى الصين (16.4 مليار دولار)، كازاخستان (12.3 مليار دولار)، بيلاروسيا (9.4 مليار دولار)، تركيا (8.15 مليار دولار) وهولندا (6.2 مليار دولار)
كان شهر ديسمبر أيضا شهرا قياسيا، حيث بلغت الصادرات في هذه الفئة 18.8 مليار دولار في ذلك الشهر، محطمة بذلك الرقم القياسي الشهري المطلق.

 

وبلغت الذروة السابقة 17.9 مليار دولار في ديسمبر 2017.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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