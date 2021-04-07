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الأربعاء، 07-04-2021 01:34 م

روسيا تخفض توقعاتها لإنتاج النفط في البلاد في 2021-2022

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الوكيل الاخباري- خفضت روسيا تقديراتها لإنتاج النفط الخام والغاز والفحم في البلاد لعامي 2021 و 2022 ، وفقا لأحدث التعديلات في برنامج الحكومة الروسية لتطوير الطاقة.

ووفقا لتوقعات الحكومة الروسية فإن من المقرر أن يبلغ إنتاج النفط هذا العام 517 مليون طن، انخفاضا من توقعات سابقة عند 560 مليون طن.

وذكرت وكالة "تاس" أن الحكومة الروسية خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط في 2022 إلى 548 مليون طن، بعدما كانت عند مستوى 558 مليون طن.

لكن التقديرات لإنتاج النفط في عامي 2023 و2024 بقيت دون تغيير، وفقا للوثيقة التي وافقت عليها الحكومة الروسية.

كذلك توقعت الحكومة تراجع إنتاج الغاز والفحم، لكنها أبقت على توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال كما في السابق، حيث توقعت أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 30.1 مليون طن في عام 2021.

وفي الشهر الماضي، وافقت الحكومة الروسية على برنامج تطوير طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال، وتوقعت زيادة الطاقة الإنتاجية ثلاثة أضعاف من المستويات الحالية، إلى 140 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.

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المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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