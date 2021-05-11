الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 01:34 م

روسيا ترد على اتهامها بشن هجوم إلكتروني على شبكة أنابيب النفط الأمريكية

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الوكيل الاخباري- رفضت روسيا، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية بأن مجموعة مقرها روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني ببرنامج فدية تسبب في إغلاق أكبر خطوط أنابيب النفط في شرقي الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان ”نرفض رفضا قاطعا الافتراءات التي لا أساس لها… ونكرر أن روسيا لا تمارس نشاطا (خبيثا) في الفضاء الافتراضي“.

والاثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ليس هناك أدلة على ضلوع الحكومة الروسية في الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب النفط الأمريكي، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على أن برنامج الفدية (رانسوم وير) موجود ”في روسيا“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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