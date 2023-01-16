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الإثنين، 16-01-2023 02:13 م

روسيا ترفع صادرات النفط في عام 2022 بمقدار 7% رغم العقوبات

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الوكيل الإخباري - أعلنت روسيا أن شركة غازبروم زادت من صادرات الغاز إلى الصين في عام 2022 بمعدل 15.5 مليار متر مكعب.اضافة اعلان


وقالت إن صادراتها من النفط ارتفعت في عام 2022 بمقدار 7%.

يأتي ارتفاع صادرات النفط الروسية العام الماضي بسبب العقوبات المشددة التي يفرضها الغرب على قطاع النفط والغاز الروسي بعد قيام موسكو بشن حرب على أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وتوصلت دول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر 2022، إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا، لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. ( العربية نت



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