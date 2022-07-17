روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت دوار الشمس

الوكيل الإخباري - قالت الحكومة الروسية، اليوم الأحد، إنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس، مشيرة إلى وجود امدادات محلية كافية.



وكانت روسيا قد حظرت تصدير بذور دوار الشمس منذ نهاية آذار وحتى نهاية آب، وفرضت حصة على تصدير زيت دوار الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محلياً.



وقالت الحكومة إن حصة تصدير زيت دوار الشمس زيدت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن.



وستظل القيود مفروضة حتى يوم 31 آب.



وقالت الحكومة إن قرار تخفيف القيود على الصادرات جاء بسبب توافر الامدادات الكافية في السوق المحلية، وأضافت أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات.

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