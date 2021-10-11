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الإثنين، 11-10-2021 03:36 م

روسيا تزيد صادرات القمح إلى الجزائر

قمح


الوكيل الإخباري - ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسبوتريب نادزور" أن الشركات الروسية تعمل على زيادة صادرات القمح من روسيا إلى الجزائر، التي تم استئنافها في يونيو الماضي بعد توقف دام خمس سنوات.

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وأشارت الهيئة، في بيان مؤخرا، إلى أن الجزائر تتمتع بإمكانات لاستيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة. ولفتت الهيئة إلى أنه تم إرسال شحنة من القمح تزن أكثر من 30 ألف طن إلى الجزائر من ميناء تامان (ميناء على البحر الأسود).
وكانت روسيا قد أرسلت أول شحنة في سنوات من القمح إلى الجزائر في يونيو الماضي، وبلغت الشحنة 28 ألف طن من القمح.


بدوره قال إيغور بافينسكي رئيس المركز التحليلي "روس أغرو ترانس" (Rusagrotrans)، اليوم الإثنين، إن صادرات القمح الروسي بلغت في أكتوبر الماضي 2.8 - 3 ملايين طن، و4.7 مليون طن في سبتمبر 2021.


وفيما يتعلق بالمشترين الرئيسيين لشهر سبتمبر الماضي، أشار بافينسكي إلى أن المشتريين الرئيسيين هم إيران 1.29 مليون طن وتركيا 0.84 مليون طن ومصر 0.46 مليون طن وبنغلاديش ونيجيريا 210 ألف طن لكل منها.


كذلك شدد على أن إمدادات القمح الروسي إلى السعودية والجزائر ما زالت مستمرة، كما أنه من المتوقع استئناف الإمدادات إلى باكستان.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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