روسيا تضاعف رسوم صادرات القمح

الوكيل الاخباري - وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، مرسوما لزيادة رسوم صادرات القمح اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل. وقد تم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

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ووفقا للمرسوم فقد تمت زيادة رسوم صادرات القمح ضمن الحصة المسموح بتصديرها إلى 50 يورو للطن، كذلك تم فرض رسوم على صادرات الذرة (25 يورو للطن) والشعير (10 يورو للطن).



وقال بيان صدر عن الحكومة إنه تم فرض الرسوم على هذه المنتجات (القمح والشعير والذرة) لتثبيت أسعار هذه المنتجات في السوق المحلية.



وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة الروسية عن حزمة من الإجراءات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في روسيا، حيث تم وضع حصص محددة لتصدير القمح والشعير والذرة، إذ يسمح بتصدير 17.5 مليون طن في الفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو المقبل.



وكان قد تم في نهاية العام الماضي فرض رسم على تصدير القمح ضمن حصة التصدير عند 25 يورو للطن، ما يعني أن الرسوم بناء على قرار الحكومة الروسية الجديد قد تضاعفت (ارتفعت من 25 يورو حتى 50 يورو للطن).







المصدر : روسيا اليوم



