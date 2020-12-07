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الإثنين، 07-12-2020 11:22 ص

روسيا تضاعف صادراتها الزراعية إلى السعودية

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الوكيل الاخباري - زودت روسيا المملكة العربية السعودية بـ 2.9 مليون طن من المنتجات الزراعية بقيمة 637 مليون دولار، وزاد حجم الصادرات 2.4 مرة من الناحية المادية وضعفي القيمة في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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المملكة العربية السعودية هي أكبر مشتر للشعير الروسي.

خلال 11 شهرًا، زادت شحناتها إلى 2.7 مليون طن بقيمة 484 مليون دولار - 2.3 مرة أكثر من نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، في أبريل/ نيسان، بدأت روسيا في توريد القمح إلى المملكة، اعتبارًا من 29 نوفمبر، تم بيع 180.5 ألف طن من الحبوب بقيمة 39.3 مليون دولار. ظهرت فرصة تصدير القمح من روسيا الصيف الماضي بعد أن ألغت وكالة المشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية للأغذية (SAGO) متطلبات المحتوى الصفري للحبوب التالفة بسبب الشوائب، حيث حددت المستوى الممكن 0.5٪.


في 2018-2019، كانت المملكة العربية السعودية من بين أكبر 10 مستوردين لزيت عباد الشمس الروسي، لكنها هذا العام تحتل المرتبة 14 فقط من حيث تكلفة الإمدادات بالزيت. تم تصدير 46 ألف طن من زيت عباد الشمس الروسي إلى دولة الشرق الأوسط، وهو ما يقل 32% عن حجم العام الماضي، والبالغ 32.3 مليون دولار (-28%).

 

في الوقت نفسه، ظهرت ديناميات إيجابية كبيرة من خلال تصدير منتجات الحلويات، والتي نمت من الناحية المادية بنسبة 21 % إلى 12.5 ألف طن ، ومن حيث القيمة - بنسبة 19 % إلى 33 مليون دولار. وانخفض معظم هذا الحجم تقريبًا على منتجات الشوكولاتة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت روسيا 14 ألف طن من لحوم الدواجن (+ 7%) إلى المملكة العربية السعودية مقابل 24.4 مليون دولار (-12.8%) ، وزادت أيضًا صادرات لحوم البقر بشكل كبير. ومنذ بداية يناير وحتى 29 نوفمبر تم تسليم 1.5 ألف طن من لحوم الأبقار بقيمة 14.6 مليون دولار، في حين بلغ حجم نفس الفترة من العام الماضي 33 طنًا فقط بقيمة 325 ألف دولار.


وفي هذا العام أيضًا، بدأت روسيا في إمداد المملكة بمستخلصات ومركزات القهوة والذرة الرفيعة وبيض الدجاج الصالح للأكل، حسب موقع المركز الفيدرالي  لتنمية صادرات المنتجات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الروسية.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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