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الخميس، 13-07-2023 05:43 م

روسيا تضع شروطا لتمديد صفقة الحبوب

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن روسيا تشترط تنفيذ الشق الخاص بتصدير الحبوب الروسية إلى البلدان النامية والدول الأكثر حاجة لها، نافيا أن تكون روسيا تقدمت بمقترحات جديدة لتمديد الصفقة.اضافة اعلان


وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "نحن نتحدث عما ناقشه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان منذ فترة طويلة، حول استعدادنا للعمل مع تركيا بمسألة إمدادات الحبوب بشروط تفضيلية خاصة القمح، إلى البلدان النامية الأكثر حاجة لهذا المنتج".

وتنتهي صلاحية اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، في السابع عشر من الشهر الجاري.

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