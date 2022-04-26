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الثلاثاء، 26-04-2022 12:53 م

روسيا تطلق الدولار في تجارتها مع كبرى اقتصادات العالم

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الوكيل الاخباري- كشف مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية أن روسيا والصين أعدتا البنية التحتية الكاملة لتنفيذ التعاملات التجارية بينهما بالعملات الوطنية، ويعني ذلك أن البلدين ابتعدا عن الدولار.

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وأفاد نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الثلاثاء، بأن موسكو وبكين شيدتا البنية التحتية الكاملة للانتقال إلى التجارة بالعملات الوطنية.

وقال مورغولوف: "فيما يتعلق بالتسويات التجارية، فقد أظهرت الأحداث الأخيرة بوضوح أن العملات الوطنية هي أكثر طرق الدفع موثوقية وأمانا. لقد قمنا ببناء البنية التحتية اللازمة مع الصين في هذا المجال، هناك بنك في روسيا لتنفيذ إجراءات مقاصة اليوان. وقد تم إبرام اتفاق بشأن مقايضة العملات بين البنوك المركزية في البلدين".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن حصة التعاملات التجارية بين روسيا والصين بالعملات الوطنية نمت على مدى السنوات الماضية. وقال المسؤول إنه "في النصف الأول من العام الماضي بلغت (حصة التعاملات هذه) 25%. وأنا واثق من أننا سنشهد في المستقبل القريب مزيدا من النمو السريع".

 

روسيا اليوم

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