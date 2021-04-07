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الأربعاء، 07-04-2021 02:33 م

روسيا تعرض على باكستان إمدادها بالغاز الطبيعي المسال

الغاززز


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو عرضت على باكستان إمدادات من الغاز الطبيعي المسال.

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وقال لافروف بعد محادثات مع نظيره الباكستاني شاه قريشي، "منذ بعض الوقت كان هناك اهتمام مشترك بتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال شركات غازبروم وروسنفت ونوفاتيك. تم تقديم مقترحات مناسبة، ونتوقع رد فعل من شركائنا الباكستانيين".


وأضاف الوزير أنه تمت أيضا مناقشة آفاق أخرى للتعاون الروسي الباكستاني في مجال الطاقة، ولا سيما مشروع خط أنابيب الغاز بين الشمال والجنوب.


وقال لافروف "لدينا اتفاق حكومي مماثل لعام 2015، والآن يتم توضيح بعض القضايا التي ستصبح جزءا من بروتوكول هذه الاتفاقية"، مضيفا أنه بمجرد توقيع الجانب الباكستاني على البروتوكول، سيكون من الممكن بدء العمل.


من المفترض أن يربط خط أنابيب الغاز بين الشمال والجنوب محطات استقبال الغاز المسال في مدينة كراتشي الساحلية في جنوب باكستان مع لاهور في الشمال، وسيبلغ طوله 1.1 ألف كيلومتر، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 12.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة RT - Global Resources الروسية ، وهي جزء من شركة Rostec الحكومية.


تواجه باكستان صعوبات في إمداد الغاز من إيران بسبب العقوبات الأمريكية، وفي ظل عدم وجود خط أنابيب غاز، تظل واردات الغاز الطبيعي المسال الخيار الوحيد للحصول على الوقود.

 

سبوتنيك عربي

 


 




 

 


 

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