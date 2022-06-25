السبت 25-06-2022
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السبت، 25-06-2022 04:56 م

روسيا تعلن رفع الرسوم المفروضة على تصدير القمح

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الوكيل الاخباري - قررت وزارة الزراعة الروسية، رفع الرسوم المفروضة على تصدير القمح، ليقفز سعر شحن طن القمح الروسي إلى 146.1 دولار.

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كما أعلنت الزراعة الروسية، تثبيت رسوم تصدير الشعير عند 117.5 دولار، بينما رفعت سعر الرسوم على الذرة إلى 88.7 دولار، مقابل 86.5 دولار للطن السابق. 


وكانت الزراعة الروسية، رفعت خلال الأسبوع الماضي، أسعار شحن القمح إلى 142 دولارًا للطن.


وجدير بالذكر، أن أسعار شحن القمح الروسي كانت تبلغ نحو 60 دولارًا للطن، قبيل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت الأسعار بمعدل 120% من قيمتها منذ فبراير الماضي. ( البوابة


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