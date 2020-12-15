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الثلاثاء، 15-12-2020 10:25 ص

لمنع ارتفاع الأسعار...

روسيا تفرض تعرفة جمركية جديدة على القمح

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الوكيل الاخباري - فرضت الحكومة الروسية جملة من التعريفات الجمركية الجديدة على تصدير الحبوب، وخاصة القمح، بهدف الحفاظ على أسعارها في السوق المحلية في محاولة لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

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وفي بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني، فإن جملة التعريفات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من 15 فبراير ولغاية 30 يونيو 2021.


وأشار موقع الحكومة إلى أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وقع على عدد من المراسيم لتحقيق الاستقرار في سوق المواد الغذائية. "من أجل تثبيت أسعار الدقيق والخبز، بالنسبة لتصدير القمح والجاودار والشعير والذرة، حددت الحكومة حصة تعريفية قدرها 17.5 مليون طن، وسيخضع تصدير الحبوب بكميات تتجاوزها لرسوم 50% من القيمة الجمركية للمنتجات المصدرة. ولكن ليس أقل من 100 يورو للطن ".

ومن "ضمن الحصة، ستبلغ الرسوم المفروضة على تصدير الجاودار والشعير والذرة 0% ، على تصدير القمح - 25 يورو للطن. القرار يتعلق بالمنتجات المصدرة من روسيا خارج الاتحاد الجمركي، وستكون سارية من 15 فبراير إلى 30 يونيو 2021 ،".

هذا وعبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن استيائه أمام وزراء الحكومة الروسية من تراجع الوضع الاقتصادي وتأثيره على حياة المواطن وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن ما يحصل "ليس مزحة".


وطالب بوتين الحكومة بحل قضية أسعار المواد الغذائية ابتداء من الأسبوع المقبل متوجها لأعضاء الحكومة بالأخذ والعمل كل ما يتطلبه الأمر على مدار الأسبوع.


وقال محذرا: "آمل أن تستقر الأسعار الأسبوع المقبل"، منوها بأنه يجب على السلطات أن تفكر بقوت الآخرين والحياة المعيشية للمواطنين.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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