روسيا تقرر تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما

الوكيل الإخباري - أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا قررت تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوما مؤكدا تصريحات سابقة لوزارة الخارجية.

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وذكرت أوكرانيا أن الاتفاق، الذي سينتهي قريبا، يجب أن يتم تجديده بالكامل بموجب الشروط الحالية والتي تنص على تمديد لمدة 120 يوما.



من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن المناقشات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لا تزال جارية.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة في جنيف قبل أيام، أن روسيا تؤيّد تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط، بعدما كان يُمدَّد تطبيق النص كل مرة لمدة 120 يومًا حتى الآن. ( سكاي نيوز )

