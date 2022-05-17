روسيا تقفز إلى المركز الرابع بين أكبر موردي النفط للهند

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات، أن روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط للهند في أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، إذ حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.



وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 6%، أو نحو 277 ألف برميل يوميّا في أبريل/ نيسان، من نحو 66 ألف برميل يوميّا في مارس/ آذار، عندما كانت في المركز العاشر، وفقا للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية.



وقال إحسان الحق، المحلل لدى رفينيتيف إن ”أسعار خام الأورال الروسي تراجعت بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، بينما تعرّض خام سي.بي.سي من كازاخستان لضغوط إذ يتم تحميله من ميناء روسي“.

اضافة اعلان

إرم