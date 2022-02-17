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الخميس، 17-02-2022 02:57 م

روسيا تكشف عن درع قوي في وجه العقوبات الغربية المحتملة

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة المالية الروسية إن موسكو بإمكانها أن تتحمل أية قيود (عقوبات) وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها والتي تتضمن ذهب وعملات أجنبية.

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وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أمس الأربعاء، إن العقوبات الغربية المحتملة التي تستهدف الاقتصاد الروسي قد تؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق، لكم روسيا ستكون قادرة على تحمل القيود بفضل احتياطياتها الوفيرة.

ووفقا لسيلوانوف، فإن فرض عقوبات على البنوك الروسية سيكون أمر غير سار، لكنه الحكومة الروسية ستقوم بضمان أن جميع الودائع لدى البنوك وجميع المعاملات، بما في ذلك بالعملات الأجنبية، مؤمنة.

وأضاف سيلوانوف للصحفيين قائلا: "الحمد لله أن لدينا سيولة كافية من النقد الأجنبي واحتياطيات كافية من العملات الأجنبية، يقولون إن لدينا درعا ماليا على شكل احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية وفائض في الميزانية وديون منخفضة".

وأكد الوزير الروسي أنه في حال تم فرض عقوبات جديدة على شركات الطاقة الروسية، فإن روسيا ستكون مستعدة لإعادة توجيه إمداداتها من موارد الطاقة إلى أسواق أخرى.

وتأتي تصريحات وزير المالية الروسي في الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون عن احتمال فرض حزمة واسعة من العقوبات ضد روسيا، ومنذ شهور يزعم القادة الغربيون بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم على جارتها أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو لذلك مرارا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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