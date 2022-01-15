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روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

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السبت، 15-01-2022 03:38 م

روسيا: تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز إلى أوروبا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت، عن تنفيذ جميع التزامات عقود تصدير الغاز طويلة الأجل إلى أوروبا، مشيرة الى امتلاك روسيا ما يكفي من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك خلال مؤتمر صحفي، "روسيا نفذت كل عقود التوريد طويلة الأجل العام الماضي، وعلاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التي حجزت طلبياتها".


وأضاف نوفاك، "هناك ضرورة لوجود سياسة مبيعات شفافة في السوق الأوروبية، وتوقيع عقود طويلة الأجل. لدينا موارد ضخمه لكن الإنتاج يحتاج إلى استثماره لوقت ومال".

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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