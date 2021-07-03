السبت 03-07-2021
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السبت، 03-07-2021 11:38 ص

روسيا: توسيع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها

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الوكيل الإخباري- قالت الحكومة الروسية، في قرار نشر على موقعها الرسمي، إنها وسعت قائمة المنتجات الغذائية المحظور استيرادها من أوكرانيا.

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وذكر القرار، أنه تم إدخال تعديلات على ملحق المرسوم الصادر في 29 ديسمبر 2018. وبهذا الشكل لم يعد من الممكن من هذه الدولة، استيراد السكر، والمعكرونة، ومعجون الكاكاو الخالي من الدسم، وبعض منتجات الذرة والحبوب، والموسلي، والكاتشب، والمايونيز، ومنتجات صنع الصلصات والصلصات ذاتها، والشوربات الجاهزة، والمرق والمستحضرات الخاصة بالبوظة والمشروبات الحلوة.


كما تم حظر استيراد الشعير وزيت النخيل ومشتقاته في عبوات تزن 20 طنا أو أقل، وكذلك المنتجات الجاهزة أو المعلبة من اللحوم والقشريات والمحار. وتشمل القيود بعض المخلفات من إنتاج نشا الذرة، وبقايا العصر، ومنتجات أعلاف الماشية، والإنزيمات، ومستحضرات الإنزيم، وبعض أنواع الأخشاب وعلب التعبئة المصنوعة من الخشب.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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