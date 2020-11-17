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الثلاثاء، 17-11-2020 09:46 ص

روسيا.. توقعات بتسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج الذهب بحلول نهاية 2020

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قسم العمليات العالمية في أسواق السلع في "في تي بي كابيتال"، أتاناس جومالييف، أن حجم إنتاج الذهب في روسيا في عام 2019، حقق رقما قياسيا وتجاوز 360 طنا، وأنه من المتوقع تسجيل رقم قياسي جديد بنهاية العام الجاري.

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وقال جومالييف: "روسيا في عام 2019 تفوقت على أستراليا من حيث إنتاج الذهب، لقد تجاوز 360 طنا، ووفقا لتوقعاتنا، سيكون في عام 2020 أكثر من ذلك".


وأضاف دجومالييف "ما زلنا الرائد في السوق الروسية. في السنوات الأخيرة، بسبب النمو في أحجام الإنتاج، نما السوق بشكل كبير. ونحن، كبنك (في تي بي)، شاركنا أيضا في هذا من خلال إقراض مشاريع جديدة لمنتجي الذهب الرئيسيين في روسيا".


واختتم بالقول: "نتوقع أحجاما (مشتريات الذهب) مقارنة بالسنوات السابقة والحفاظ على حصة السوق الإجمالية حوالي 30 بالمئة". يخطط البنك لمواصلة شراء المعادن محليا وخارجيا.


هذا وارتفع إنتاج الذهب في روسيا، وفقا لاتحاد منتجي الذهب، العام الماضي مقارنة بالعام السابق بنسبة 12 بالمئة - إلى 368 طنا. وزاد تصدير "المعدن الأصفر" في السبائك من روسيا، ثماني مرات خلال العام الماضي ليصل إلى أكثر من 116 طنا مقابل 13.9 طنا في عام 2018.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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