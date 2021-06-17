روسيا: توقعات بوصول الصادرات الزراعية إلى 30 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أفادت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، بأن زخم نمو الصادرات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية سيستمر وقد يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية 2021.



وقالت أبرامشينكو، إن المهمة الرئيسية هي توفير المواد الغذائية للأسواق المحلية بشكل كامل وبعد ذلك الانتقال نحو أسواق التصدير، وأضافت أن روسيا لديها فرصة للزيادة الجغرافية لأسواقها، وخاصة إلى الأسوق الآسيوية.

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وأشارت إلى أن اتجاهات تطوير مجمع الصناعات الزراعية، التي ناقشناها في استراتيجية التنمية للبلاد حتى عام 2030، ستسمح بجذب ما لا يقل عن 950 مليار روبل (حوالي 13 مليار دولار) من الاستثمارات الإضافية لهذا القطاع ما سيخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل.

المصدر: روسيا اليوم



