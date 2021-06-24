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الخميس، 24-06-2021 12:27 م

روسيا: جذب 5 ملايين عامل بحلول 2024

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الوكيل الإخباري- صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الخميس، بأنه من الضروري جذب نحو 5 ملايين عامل مهاجر بحلول العام 2024 للمشاركة في مشاريع البناء الروسية.

وقال خوسنولين، خلال اجتماع حول الأهداف الوطنية في مجال بناء المساكن وتطوير البنية التحتية للمناطق الروسية "نحن نرى أنه سنحتاج إلى ما لا يقل عن 5 ملايين من العمال حتى العام 2024".

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ودعا محافظي المناطق الروسية للعمل على حل قضية اليد العاملة في مشاريع البناء في المناطق الروسية، من خلال تدريب اليد العاملة وإجراءات أخرى.


وفي مطلع مارس الماضي، أعلنت وزارة البناء الروسية، أن مشاريع البناء في روسيا تشهد نقصا بنحو 1.2 مليون عامل، ولحل المشكلة تقوم الوزارة على تطوير آلية لجذب مهاجرين لسد العجز.


وأشار مسؤول في الوزارة إلى أنه من المخطط افتتاح مراكز لتدريب الأفراد وإعادة تدريب العمال المتخصصين في روسيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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