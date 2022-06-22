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روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

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الأربعاء، 22-06-2022 03:58 م

روسيا.. روبل ذهبي لمواجهة العقوبات

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الوكيل الإخباري- اقترح محللون من معهد VEB.RF للأبحاث، إنشاء عملة مستقرة مدعومة بالذهب في روسيا باسم "الروبل الذهبي"، وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

ووفقا لتقرير صادر عن معهد VEB.RF فإن روسيا بحاجة إلى آلية جديدة للتسويات الدولية كي تكون قادرة على ممارسة الأعمال التجارية في ظل العقوبات الغربية، لذلك يقترح خبراء المعهد تأسيس "روبل ذهبي".

ويرى خبراء المعهد أن إطلاق عملة مدعومة بالذهب مرتبطة بأسعار الذهب في الأسواق العالمية وليس بالدولار أو اليورو سيساعد روسيا في تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث يمكن استخدام الروبل الذهبي بحرية في التجارة الخارجية، بما في ذلك المعاملات بين دول ثالثة دون مشاركة روسيا.

كذلك اقترح خبراء إطلاق آلية عمل باستخدام عملات رقمية للشركات الرائدة الخاضعة للعقوبات الغربية من خلال المشاركة في بورصات العملات المشفرة في البلدان الصديقة أو إنشاء بورصة وطنية للعملات المشفرة.

وأشار الخبراء إلى أن العملة الرقمية في الظروف الحديثة هي بديل حقيقي للدولار، كما تبدو أكثر جاذبية كأداة تداول ذات تقلبات عالية مقارنة بالعديد من الأصول الأخرى.

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روسيا اليوم

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