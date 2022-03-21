روسيا: فرض حظر أوروبي على النفط الروسي سيرفع برميل النفط إلى 300 دولار

الوكيل الإخباري - حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط الروسي، وقال إن أسعار النفط ستقفز إلى مستوى 300 دولارا للبرميل.



وجاء تصريح نوفاك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين مع ممثلي حزب "روسيا الموحدة"، حيث تمت مناقشة الوضع في سوق المحروقات الروسي.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن رفض أوروبا للغاز الروسي أمر مستحيل في الوقت الحالي. وإذا رفض الغرب النفط الروسي، فسوف تقفز الأسعار إلى 300 دولارا للبرميل، فيما يرى البعض إمكانية الارتفاع إلى 500 دولار للبرميل".

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روسيا اليوم