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الثلاثاء، 06-04-2021 11:26 ص

روسيا.. قائمة الوظائف الشاغرة الأعلى أجرا

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الوكيل الإخباري- وضع موقع متخصص في البحث عن الوظائف قائمة بالوظائف الشاغرة ذات الأجر العالي في العاصمة الروسية موسكو لشهر أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".
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وقال موقع rabota.ru إن وظائف، مثل مربية أطفال، وطاهي محترف، وطبيب طوارئ متخصص في علاج المرضى بمنازلهم، صنفت ضمن الوظائف الأعلى أجرا في موسكو.

واللافت في تقرير شهر أبريل الجاري أن الطبيب المتخصص في زراعة الأسنان صنف ضمن الوظائف الشاغرة ذات الأجر الأعلى، حيث توجد شواغر لهذا الاختصاص براتب شهري يصل إلى 400 ألف روبل (5333 دولارا).

ومن متطلبات الوظيفة الشاغرة خبرة لا تقل عن مدة خمس سنوات، إلى جانب القدرة على تنفيذ عمليات زرع أسنان بواسطة أنظمة مثل Nobel وAstra وShtraumann.

فيما يمكن لمدير مبيعات خدمات مصرفية أن يحصل على راتب يبلغ 350 ألف روبل شهريا (4666 دولارا) بشرط أن يتمتع بخبرة في هذا المجال لا تقل عن سنتين.

والغريب في تصنيف الشهر الجاري أن اختصاصات التكنولوجيا والعالم الرقمي لم تتصدر التصنيف، حيث جاء الشاغر لمدير تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة في المرتبة الثالثة ضمن القائمة، ويعرض أرباب العمل لهذه الوظيفة راتبا شهريا بما يصل إلى 300 ألف روبل (4000 دولار).

كذلك أرباب العمل مستعدون لدفع نفس الراتب (300 ألف روبل شهريا) لمربية أطفال بخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ومن شروط التوظيف أيضا أن تمتلك المربية شهادة تعليم عال في المجال التربوي، كما يجب أن تكون لديها شهادة موسيقية.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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