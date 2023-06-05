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الإثنين، 05-06-2023 03:05 م

روسيا: لا نرى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب

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الوكيل الإخباري - تستمر الضبابية في مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فمع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق الحالي في منتصف يوليو، أكدت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، إنها لا ترى آفاقا لتمديد الاتفاق.

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ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الوزارة قولها إنها تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق، وإن عمليات تفتيش السفن استؤنفت.


وخلال الأسبوع الماضي، نقل مصدر مقرب من محادثات اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لوكالة رويترز، أن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ كييف وموسكو وأنقرة، التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا، فيما تحاول المنظمة إنقاذ الاتفاق.


وأضاف المصدر، أن الأمم المتحدة تريد إجراء محادثات بخصوص توسيع اتفاق البحر الأسود، الذي أُبرم في يوليو الماضي، حتى يشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية وشحنات أخرى، وذلك بالتزامن مع بدء ذلك العمل التحضيري.


وتابع المصدر أن أوكرانيا وتركيا، وافقتا على الاقتراح الجديد، الذي يهدف إلى تحسين العمليات في ممر تصدير الحبوب بالبحر الأسود، لكن روسيا لم ترد بعد. ( سكاي نيوز )

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