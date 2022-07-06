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الأربعاء، 06-07-2022 04:06 م

روسيا ليست السبب.. لماذا قفزت أسعار الغاز في أوروبا؟

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الوكيل الاخباري- قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، أمس الثلاثاء بنحو 7%، في ظل مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود الأزرق من النرويج جراء إضرابات عمال صناعة النفط والغاز في هذا البلد.

وصعدت أسعار الوقود الأزرق أمس في البورصات الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، حيث تجاوزت مستوى 1800 دولار لكل ألف متر مكعب وبلغت مستوى 1873 دولارا.

وجاء الارتفاع في ظل توقعات بانخفاض الإمدادات من النرويج بسبب إضرابات عمال صناعة النفط والغاز، الذين طالبوا بزيادة الأجور، وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن رئيس نقابة "ليدرن" أودون إنجفارتسن، أن الإضراب قد انتهى.

وقال رئيس نقابة "ليدرن"، أصغر نقابات عمال النفط الثلاثة في النرويج، إن الحكومة النرويجية تدخلت أمس لوقف الإضراب، الذي خفض إنتاج النفط والغاز، وأضاف أن "العمال سيعودون للعمل في أقرب وقت ممكن".

وفي تعاملات اليوم عادت أسعار الغاز في أوروبا إلى الانخفاض وجرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق عند مستوى 1640 دولارا لكل ألف متر مكعب.

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روسيا اليوم

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