روسيا: مؤشرات بأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قياسيا

الوكيل الإخباري- لم يستبعد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، أن يحقق الاقتصاد الروسي طفرة في النمو في شهر مايو من العام الجاري.



وأشار الوزير اليوم الثلاثاء، إلى إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في مايو 2021 من المتوقع أن يكون مرتفعا بشكل غير طبيعي، لأن المقارنة تتم مع أشهر العام الماضي، عندما كانت قيود مكافحة كورونا مفروضة.

اضافة اعلان



وقال ريشيتنيكوف أنه يجب مقارنة نتائج 2021 مع نتائج 2019، مشيرا إلى وجود منحى إيجابي في نمو الاقتصاد الروسي. وأضاف أن الاقتصاد الروسي يتعافي بوتيرة أسرع من المتوقع.



