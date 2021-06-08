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الثلاثاء، 08-06-2021 10:46 ص

روسيا: مؤشرات بأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا قياسيا

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الوكيل الإخباري- لم يستبعد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، أن يحقق الاقتصاد الروسي طفرة في النمو في شهر مايو من العام الجاري.

وأشار الوزير اليوم الثلاثاء، إلى إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في مايو 2021 من المتوقع أن يكون مرتفعا بشكل غير طبيعي، لأن المقارنة تتم مع أشهر العام الماضي، عندما كانت قيود مكافحة كورونا مفروضة.

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وقال ريشيتنيكوف أنه يجب مقارنة نتائج 2021 مع نتائج 2019، مشيرا إلى وجود منحى إيجابي في نمو الاقتصاد الروسي. وأضاف أن الاقتصاد الروسي يتعافي بوتيرة أسرع من المتوقع.

وشدد على أهمية تعزيز هذه الديناميكية الإيجابية من خلال تغييرات منهجية ومشاريع استثمارية جديدة، بحيث يصبح الارتفاع الملموس حركة متسقة.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في أبريل الماضي بلغ 10.7% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.9%، وبنسبة 3.2% في 2022، وبنسبة 3% في 2023.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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