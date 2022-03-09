روسيا: نواصل الوفاء بالتزاماتنا بشأن عقود الغاز

الوكيل الاخباري- شدد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي، على أن موسكو لا تنوي التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا.

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وقال الدبلوماسي الروسي: "بالنسبة لقطاع الغاز، لا تنوي روسيا التخلي عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى السوق الأوروبية. تواصل الشركات الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية من حيث الإمدادات والعبور".



من جهتها أكدت شركة الغاز الروسية "غازبروم" مواصلتها ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل طبيعي.



كما أعرب المسؤول الروسي، عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي شن "حربا اقتصادية شاملة" ضد روسيا.



وفرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، وشملت العقوبات أكبر البنوك الروسية "سبيربنك" و"في تي بي"، كذلك أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية.



وجاء فرض العقوبات الغربية بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وذلك بعد أن تجاهلت الدول الغربية تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

روسيا اليوم