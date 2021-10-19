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الثلاثاء، 19-10-2021 03:35 م

روسيا وأرمينيا تتفقان على سعر إمدادات الغاز

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الوكيل الاخباري- صرح نائب رئيس الوزراء الأرمني، مهير غريغوريان، بأن موسكو ويريفان توصلتا إلى اتفاق حول سعر الغاز الطبيعي الذي يتم توريده من روسيا إلى أرمينيا.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به نائب رئيس الوزراء الأرمني للصحفيين اليوم الثلاثاء.

وتعد شركة "غازبروم" الروسية المورد الوحيد للغاز الطبيعي لأرمينيا، وتتولى شركة "غازبروم أرمينيا" توزيع الغاز داخل أرمينيا.

ومنذ مطلع العام 2019 ارتفع سعر الغاز الروسي للحكومة الأرمنية من 150 دولارا إلى 165 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن الغاز يباع للمستهلكين من القطاع الخاص بسعر أعلى، مع مراعاة الضرائب ونفقات شركة "غازبروم أرمينيا".

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المصدر: روسيا اليوم 

 

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