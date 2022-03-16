الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

روسيا تثمن موقف تركيا بشأن التطورات في أوكرانيا

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

الاقتصادي والاجتماعي: الأزمات العالمية فاقمت الفقر والبطالة

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

الأربعاء، 16-03-2022 04:58 م

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

6231e0b24236041404367b54


الوكيل الاخباري- كشف البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف أن البنك المركزي الروسي وبنك الشعب الصيني يعملان على تحقيق ربط بين النظامين المصرفيين للبلدين، وخاصة التراسل المالي.

 

وأشار أكساكوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما حول السوق المالية، إلى أن الخطوة تهدف لتوطيد نظام تراسل مصرفي بين البلدين على غرار منظومة المدفوعات المالية "سويفت"، مشددا على أن الخطوة تهدف للابتعاد في العلاقات التجارية بين البلدين عن "سويفت".

وقال البرلماني الروسي: "لتحيد المخاطر المرتبطة بخدمة التجارة بين روسيا والصين من الضروري إنشاء ربط بين نظام التراسل المالي الروسي ونظيره الصيني، العمل جار على ذلك، يتعاون مصرفنا المركزي مع بنك الشعب الصيني بشأن ذلك".

وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2021 بنسبة 35.2% مقارنة بالعام 2020، وبلغ 140.705 مليار دولار، وفقا لبيانات هيئة الجمارك الروسية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
Tourists_photographing_Al-Khazneh,_Petra,_Jordan

زيادة أعداد السيّاح والزائرين إلى المملكة منذ بداية آذار الحالي

Munuen7

الرشادية بـ 275 ديناراً والانجليزية بــ 315 ديناراً في المملكة - تفاصيل

Untitled-1-39

الأردن استورد 58 ألف طن من المواد الغذائية في أسبوعين

LYNXMPEE7E039_Ljpg_800x533_L_1597657279

تركيا: التضخم سيتراجع مع انحسار التوتر العالمي

185454575696321444

مصر تعد قائمة بـ83 فرصة استثمارية لتصنيع المنتجات بدلاً من استيرادها

33333333333333333333333333-1

بنما تطلب مراجعة معاهدتها التجارية مع الولايات المتحدة

أخبار متعلقة
صور-علم-الصين-رمزيات-وخلفيات-العلم-الصيني-1-1

إصدارات السندات الجديدة بالصين 712.6 مليار دولار خلال يناير الماضي

320222135934175406219

لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط القروض قُبيل رمضان

Untitled-190

الصين تحدد أدنى هدف للنمو الاقتصادي منذ 3 عقود

395369_6_1617126626

خبير اقتصادي يدعو لتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

62231ba942360476b74cb987

الصين تخفض هدفها للنمو الاقتصادي

chinamain_81f22b7d-fefd-4b88-90c9-f5100458158c

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%