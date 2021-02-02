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الثلاثاء، 02-02-2021 11:44 ص

الأردن يسعى الى تفعيل الاستيراد البري

زواتي تكشف سعر شراء النفط العراقي

زواتي
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي


الوكيل الإخباري - قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء، ان الأردن يشتري النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل التي يتحملها الجانب الأردني.

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جاء ذلك خلال تصريحات صحافية ، بخصوص أسعار النفط العراقي الخام الذي يشتريه الأردن من العراق بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان في شباط عام 2019، ويستورد الأردن بموجبها حوالي 10 الاف برميل نفط يومياً تنقل برا، حيث تقدر مسافة الرحلة الواحدة ، ذهابا وايابا، من موقع التحميل (المحطة الصينية/ بيجي في العراق) الى موقع التفريغ (مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء) ما مجموعه حوالي 2550 كم .


وقالت زواتي ان الأردن وبموجب مذكرة التفاهم مع العراق الشقيق استورد منذ بدء العمل بمذكرة التفاهم في شهر أيلول عام 2019 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2020 ، حوالي 471ر3 مليون برميل، وبموجب بنود مذكرة التفاهم فإن على الجانب الاردني الالتزام بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن.


وأوضحت ان ما يستورده الأردن يلبي جزءا من احتياجات المملكة السنوية من النفط الخام، وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يوميا تشكل 7بالمئة من هذه الاحتياجات يتم تكريرها في مصفاة البترول الأردنية.


وعن أهمية مذكرة التفاهم قالت زواتي، ان الأردن يسعى من خلال هذه المذكرة الى تفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين واثره على المجتمعات المحيطة بالطريق وتشغيل أسطول الصهاريج في الاردن والعراق وبما يجسد مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.


وأضافت ان الأردن والعراق الشقيق يرتبطان بمجموعة مشاريع يسعى من خلالها الطرفان الى تعزيز التعاون الطاقي بما يخدم مصالح البلدين ويرفد اقتصادهما بقيمة مضافة، سواء من خلال الربط الكهربائي او مد المنطقة الاقتصادية الحدودية المرتقبة بين البلدين بالطاقة ، او من خلال أنبوب تصدير نفط العراق عبر الأردن الى الأسواق العالمية.


وكان الأردن والعراق قد اتفقا خلال زيارة وفد المملكة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للعراق الأسبوع الماضي على تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام لعام آخر.


ووفق البيان الصادر عن الاجتماعات المشتركة اتفق الجانبان أيضا على المضي قدما بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي بين البلدين.

 

المصدر : بترا 

 

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