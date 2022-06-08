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الأربعاء، 08-06-2022 11:57 ص

زيادة الأعباء على القطاع الزراعي الأمريكي

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الوكيل الاخباري- استعرض المتحدث باسم وزارة الزراعة بولاية أوهايو الأمريكية تاي هيجينز تداعيات ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة على القطاع الزراعي في البلاد.

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وقال إن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة ضاعف من تكلفة الزراعة للمزارعين في الولاية هذا العام. 

وأوضح المسؤول الأمريكي قائلا: "الديزل ليس الوقود الوحيد، ولكنه الوقود الضروري في الزراعة، عندما تفكر في حملة الزراعة (في بداية الموسم) تخيل عدد الجرارات التي تستخدم الديزل وتعمل ليل نهار. ما كان يتطلب 300-400 دولار يوميا العام الماضي وصل الآن إلى ألف".

وهذه النقطة أكدها المزارع من ولاية كاليفورنيا خافيير زامورا، الذي أشار إلى أن حملة الزراعة هذا العام تتطلب منه مضاعفة التكلفة، وقال: "يعتبر ارتفاع سعر الديزل مشكلة كبيرة لأننا نورد منتجاتنا مباشرة إلى المتاجر والمستشفيات والمدارس، وبالتالي فإن حجم الأموال التي يتم إنفاقها على هذا والجرارات قد تضاعف تقريبا مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي انعكس على الأرباح".

روسيا اليوم

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