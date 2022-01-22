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السبت، 22-01-2022 03:14 م

زيادة الإيرادات 13.7% .. الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي

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الوكيل الاخباري- قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات جيدة، واستمر في أدائه القوي، محافظا على المكتسبات ومتجاوزا للأزمات.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذه المكتسبات تأتي في ظل التنفيذ الرشيد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي انتهجتها الدولة على مدار الأعوام الماضية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية ودعم الاحتياطي النقدي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في عام 2021 والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي.

وأورد التقرير نتائج أداء أبرز مؤشرات المالية العامة خلال عام 2021، موضحا أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 13.7%، حيث سجل 1108.6 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ975.4 مليار جنيه عام 2019/2020، بينما زاد إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث سجلت 17.3% عام 2020/2021 مقارنة بـ 16.8% عام 2019/2020.

كما تطرق التقرير لأداء الميزان الأولي، مشيرا إلى حدوث تراجع طفيف في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.3 نقطة مئوية، حيث سجل 1.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 1.8% عام 2019/2020.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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