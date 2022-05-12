زيادة بأسعار الحبوب في تونس

الوكيل الاخباري- قررت الحكومة التونسية زيادة في أسعار الحبوب ووضع إستراتيجية لتحسين الإنتاج والحد من الاعتماد على الخارج في احتياجات البلد المتزايدة من الحبوب.



وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، الخميس، إنه تم إقرار زيادة في أسعار الحبوب خلال الموسم الحالي.



وبحسب الناطق الرسمي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التشغيل، فقد قررت الحكومة رفع سعر القمح الصلب إلى 1300 دينار (حوالي 420 دولارًا) للطن، أي بزيادة قدرها 43 دينارًا، فيما تم تحديد سعر الطن الواحد من القمح اللين بـ 1000 دينار (حوالي 320 دولارًا)، أي بزيادة قدرها 33 دينارًا مقارنة بالموسم الماضي.

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